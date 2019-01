STOCKER, Rénald



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 15 janvier 2019, à l'âge de 63 ans et 2 mois, est décédé monsieur Rénald Stocker, époux de madame Danielle Paradis. Il était le fils de feu madame Jeannette Drolet et de feu monsieur Alfred Stocker. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 14h45.La mise en niche des cendres suivra au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du Cimetière St-Charles. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses sœurs: feu Ginette, feu Monique, Linda (André Nadeau), feu Danièle et feu Johanne; ses belles-sœurs: Francine (Michel Fournier), Murielle (Rejean Laperrière), Suzanne, feu Carole (Yvon Cartier), feu Martine, Louise (Claudel Blanchet) et Hélène (Gilles Tremblay); son meilleur ami des dix dernières années Loïc; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel du service d'oncologie du 5ème étage de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Téléphone : 418 656-4999. Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.