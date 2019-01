NADEAU, Solange



Selon ses volontés, est décédée à son domicile, le 12 janvier 2019, à l'âge de 76 ans et 11 mois, dame Solange Nadeau, épouse de feu monsieur Clément Therrien et ex-épouse de monsieur Henri Parent (Dorothée Comtois), fille de feu madame Irène Grenon et de feu monsieur Roland Nadeau. Elle demeurait à Val-Bélair.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Pierre Reny), Bernard (Lucie Guay) et Christian (Madeleine Lebel); ses petits-enfants: Alexandre et Isabelle Reny, Gabriel, Zachary Parent et Samuel Bédard, sa sœur et ses frères: feu Georgette, feu René (feu Hélène) et Jules Dubuc (Réjeanne), ainsi que des neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s de longue date, Mado Bisson et Michel Hamel. Elle est partie retrouver ses deux petites-filles Valérie et Elisabeth Parent. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Téléphone : 418 656-4999, Site web : www.fondation-iucpq ou à la Société de l'arthrite, Téléphone : 418 692-0220, Site web : www.arthrite.ca. Des formulaires seront disponible sur place.