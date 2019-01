ROY, Marie-Blanche Couture



À la résidence Fleuribel, le 3 janvier 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Marie-Blanche Couture, épouse de feu monsieur François Roy, fille de feu monsieur Alfred Couture et de feu madame Bernadette Labrecque. Elle demeurait à Saint-Anselme. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rock (Lise Blouin), feu Normand (Ginette Laliberté), Francyne (Jean-Guy Prince), Solange (Raymond Gosselin), Réal (Jocelyne Henry), Richard, Christian (Guylaine Gravel); ses petits- enfants: Nathalie, Sylvain, Rémi, Kathy, Nancy, Vicky, William, Marc-Antoine, Jean-François, Joannie, Ann-Sophie et leur conjoint(e)s; ses arrière-petits- enfants: Audrey, Noémie, Jolianne, Gabriel, Raphaël, Marie-Anne, Shad, Sheldon, Hugo, Arnaud, Thomas, Laura, Britany et Édouard; ses frères et soeurs: feu Bernadette Couture, feu Carmélia Deschêne (feu Émilien Couture), feu Robert Couture (Jeanne d'Arc Deschêne), feu Pauline Couture, feu Laurette Couture (feu Lucien Gagnon), Irénée Couture (Thérèse Lemieux), feu Simone Couture (feu Jean-Eudes Vallières), feu Charles Couture (Carmen Laliberté); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la résidence Fleuribel pour les bons soins prodigués.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9h.