RAYMOND, Ginette



À l'unité des soins palliatifs du CIUSSS de Québec, le 7 janvier 2019, est décédée à l'âge de 72 ans et 10 mois, dame Ginette Raymond, fille de feu le Dr. J.-E. Raymond et de feu dame Antoinette St-Pierre. Elle demeurait à Québec (Ste-Foy).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h45.Elle laisse dans le deuil ses frères: Marc (Armande Giroux), Pierre (Marie-Paule Pouliot), sa grande amie Gaétane Reimnitz, feu André (feu Rachel Allard, Nicole Dorval), feu Charlotte, feu Gilles (Denise Barbeau); ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille désire remercier sincèrement la Dre Jacinthe Lambert, son assistante la Dre Fleury ainsi que tout le personnel infirmier et les préposés pour la qualité des soins dispensés, leur grande empathie et l'amour dont ils ont tous entouré Ginette durant sa maladie.