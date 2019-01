BÉLANGER, Sophie



C'est avec beaucoup de détermination et de sérénité qu'est décédée, le 21 janvier 2019 à Québec, dame Sophie Bélanger, épouse de Marc-Antoine Zizka. Elle était la fille de Lise Leclerc (Gaétan Bilodeau) et de feu Denis Bélanger(Marjolaine Lévesque). Elle habitait à Québec. Sa famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléancesdès 13h à laOutre son époux et sa mère, elle laisse dans le deuil ses fils : Gabriel et Marek; ses sœurs et son frère : Louisa (Michel Beaulieu), Julie, Marie-Anick (Alain Gagné) et Louis (Katy Latulippe); ses beaux-parents : Estelle Cazes et Jean Zizka; son beau-frère Sébastien Zizka (Geneviève Malenfant); plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements sincères aux Drs Bernard Plante, Mélanie Langlois et Marie-Josée Mailloux, ainsi qu'au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau et du CLSC de la Jacques-Cartier pour leurs bons soins, leur soutien et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cervo, 2601, chemin de la Canardière, J-9000, Quebec Qc G1J 2G3. Téléphone : (418) 663-5155. https://fondationcervo.com ou à l'organisme Deuil jeunesse, 8007 Boulevard Mathieu, Québec, QC G1G 3M1, Téléphone: (418) 624-3666. https://www.deuil-jeunesse.com