8 auberges de jeunesse qui vous donneront le goût de passer vos prochaines vacances au Québec

Il n'y a pas qu'en Thaïlande, à Whistler ou à Budapest qu’on peut passer des séjours mémorables et par chers en auberge de jeunesse. Au Québec aussi. Même qu'il y a probablement plus d'options que ce que vous imaginez.

Certaines de nos auberges sont récentes, modernes et design, d'autres sont plus «old school», mais elles possèdent toutes les habituels dortoirs, cuisines et espaces communs chaleureux.

En voici huit qui pourraient bien vous inspirer quelques petits road trips!

1. M Montreal

Montréal

Cet établissement de Montréal a été élu 2e meilleure auberge de jeunesse du MONDE par Hostel World en 2018 (dans la catégorie «extra large»). Rénovée l’an dernier, elle peut accueillir 490 personnes dans des dortoirs de 4 à 14 lits et dans des appartements. Vous aimerez sûrement ses déjeuners gratuits, ses soirées karaokés et son petit café. Mais surtout sa terrasse sur le toit, avec bar et jacuzzis.

Prix en dortoir: à partir de 27,25 $ (dortoir de 14) / Info ici

2. Auberge des Balcons

Baie-Saint-Paul, Charlevoix

Installée dans l’ancien Couvent des Petites Franciscaines de Marie, l’Auberge des Balcons est LA façon abordable de découvrir Baie-Saint-Paul. Ici, vous dormirez dans d’anciennes chambres de religieuses et flânerez dans une chapelle convertie en salon communautaire vintage.

Située au centre-ville, l’auberge propose des dortoirs et des chambres individuelles et des balcons où regarder le soleil se lever. Ouverte depuis l’été 2017, elle est en train de se doter d’un nouveau lobby avec un coin bistro. À surveiller.

À partir 27 $ (dortoir, taxes incluses, haute saison) / Info ici

3. Auberge Paradis Bleu

Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine

Créée par deux jeunes Madelinots, le Paradis Bleu a ouvert ses portes en juillet 2017 pour le plus grand bonheur des backpackers et de toute personne rêvant de découvrir les Îles sans se ruiner.

Vous aurez le choix entre des dortoirs, des chambres privées et des chalets au beau décor «à la fois moderne et rustique». Vous profiterez d'espaces communs photogéniques et de terrasses avec vue. Et vous aurez des crêpes gratuites pour le déjeuner!

À partir de 39 $ (dortoir) / L'auberge est fermée l'hiver / Info ici

4. Auberge festive Sea Shack

Saint-Anne-des-Monts, Gaspésie

Envie d’un petit voyage tranquille? Oubliez immédiatement le Sea Shack!

Dans ce lieu incontournable de la Gaspésie, on peut séjourner dans des yourtes, des chalets, des dortoirs, des chambres privées, des bungalows ou encore en camping sur la plage. Quoi que l’on choisisse, on a accès au fameux Tiki Bar, à une foule d'événements festifs, à une cantine (en saison), à un spa et au magnifique bord de l’eau.

À partir de 30 $ par personne (les tarifs pour l’été 2019 seront annoncés le 1er mars) / Info ici

5. Auberge Bishop

Montréal

Installée dans un chic manoir du 19e siècle remis au goût du jour, cette auberge de jeunesse de Montréal a beaucoup de charme avec ses boiseries et ses vieux foyers. Vous y trouverez des dortoirs de différentes tailles avec lits superposés «à 3 étages», profiterez de déjeuners gratuits et serez situés à quelques pas de la rue Crescent.

À partir de 25 $ environ (en basse saison) / Info ici

6. Auberge de jeunesse Magog-Orford

Magog, Cantons-de-l’Est

En plus des dortoirs et des chambres privées ou familiales, cette auberge de Magog dispose des habituels espaces communs et d’un trop joli café nommé Les Estries, qui sert tout plein de produits de la région et du café torréfié localement.

Les voyageurs qui dorment à l’auberge ont droit à un petit-déjeuner comprenant des bagels maison. Et le tout est à quelques minutes de marche du lac Memphrémagog.

À partir de 28 $ environ (dortoir) / Info ici

7. Auberge internationale de Québec

Québec

Cette grande auberge de 266 lits (dortoirs et chambres privées) est un classique depuis longtemps pour les backpackers se rendant dans le Vieux-Québec. Installée dans un bâtiment ancestral, elle dotée d’un café-bistro et d’une cour où profiter du bon temps. Plusieurs activités sont organisées pour ceux qui veulent (re)découvrir la région.

À partir de 25 $ par nuit (dortoir) / Info ici

8. Auberge de jeunesse de Tadoussac

Tadoussac, Côte-Nord

Ouverte depuis plus de 40 ans, la (très) bohème auberge de jeunesse de Tadoussac est située dans une grande maison au toit rouge au coeur du village. Elle est dotée de dortoirs, de quelques chambres privées et de 40 emplacements de camping sauvage, de même que de grands balcons et d’une cour intérieure souvent très animés en été.

À partir de / Info ici

BONUS: Hi Ottawa Jail

Ottawa, Ontario

Elle n’est pas au Québec, mais on ne pouvait passer à côté. Au coeur de la capitale canadienne, l’auberge de jeunesse Hi Ottawa Jail est installée dans une prison qui a été en service de 1862 à 1972. Vous pourriez y dormir dans de véritables cellules, grillages aux portes inclus.

À partir de 40 $ environ (dortoir) / Info ici

* Pour découvrir plein d'autres auberges de jeunesse au Québec, consultez les sites suivants: www.french.hostelworld.com, www.hihostels.com et www.quebecoriginal.com

