TESSIER, Maurice



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 janvier 2019, à l'âge de 84 ans et 3 mois, est décédé monsieur Maurice Tessier, époux de dame Catherine Garneau, fils de feu monsieur Eugène Tessier et de feu dame Marie-Louise Chevalier. Il demeurait à Cap-Santé, autrefois de Saint-Thuribe. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 13 h 30,. L'inhumation se fera ultérieurement. Outre son épouse, monsieur Tessier laisse dans le deuil, son fils Jacques (Denise Devault) et sa fille Diane (Yves Laframboise); ses petits-enfants: Marie-Eve Laframboise (Patrice Ouellette), Alexandre Laframboise (Sabrina Ouellet), Sindy Tessier (René Groleau), Frédérik Tessier (Rosemarie Tessier) et Lorie Tessier (Anthony Petit) ; ses arrière-petits-enfants: Lucas et Évelyn; ses frères et sa sœur: Martial (Jeannine Lachance), Marie-Berthe et feu Jean-Noël (Prudence Dusablon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Garneau: René (Étiennette Bertrand), Claire (feu Normand Cantin), Paul-Étienne (Micheline Douville), Denis (Jocelyne Péland), feu Richard et feu Marie-Reine. Il est allé rejoindre ses sœurs: Fernande (Antonio Naud), Fabienne (Fernand Bélanger), Marina (Jean Campagna) et Louisette et ses frères: Robert et Jean-Charles (Émilienne). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du sixième étage en hématologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que le personnel du Manoir Cap-Santé pour leur dévouement et les bons soins prodigués.