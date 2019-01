FALARDEAU, Gertrude Alarie



Au Centre d'hébergement de Loretteville, le 19 janvier 2019, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée dame Gertrude Alarie, fille de feu dame Irène Paradis et de feu monsieur Henri Alarie. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Charles Falardeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 12 heures à 13 h. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: feu Céline (David Grant), Jean-Louis, Julie (Claude Brousseau) et Nicole; ses petits-enfants: Sandra (Mathieu) et Mathieu; son arrière-petit-fils Émile; sa sœur Doris (feu Gérard Perreault); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Falardeau: Marie-Paul, Denise (Gilbert Talbot) et Normande (Fernand Lemire) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 2 e étage du Foyer de Loretteville pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.