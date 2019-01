AUGER, Monique Blanchet



Au CHSLD de St-Flavien, le 17 janvier 2019, à l'âge de 94 ans et 2 mois, est décédée madame Monique Blanchet, épouse de feu monsieur Gilbert Auger. Elle était la fille de feu Isidore Blanchet et de feu Marie-Ange Hamel. Elle demeurait autrefois à St-Édouard-de-Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Laurent (Cécile Desrochers), Florian (Diane Picard), Viateur (Micheline Paradis), Doris (Gilles Bilodeau); ses 11 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Roger (feu Justine Lemay), feu Simone (feu Gérard Auger), feu Rollande (feu Rémi Demers), Rita (feu Roland Beaudet), Jacqueline (feu Robert Patry), feu Lise (feu Jean-Paul Vézina), Jean (Gisèle Dion); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Auger : feu Monique (feu Georges Caron), feu Jean-Luc (Raymonde Thiboutault), feu Martial (Céline Nadeau), feu Jacqueline (feu Jacques Langlois), feu Louis-Philippe (Gloria Lausier), Marie-Paule (feu Vital Boucher), Anita (feu Réal Castonguay); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de St-Flavien pour les soins prodigués pendant son séjour à cet endroit. Vous avez été des anges pour elle! La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 25 janvier 2019 de 19h à 21h et samedi à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial.