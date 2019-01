RHÉAUME, Denis



À l'Hôpital Laval de Québec, le 9 janvier 2019, à l'âge de 69 ans et 9 mois, est décédé monsieur Denis Rhéaume, conjoint de madame Réjane Lacroix, fils de feu madame Amabélis Tremblay et de feu monsieur François Rhéaume. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse.où la famille vous accueillera à compter de 13h. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Stéphane (Chantale Poirier) et Julie (Julie Laterreur); la mère de ses enfants: Céline Bilodeau (Gaétan Desgagnés); les enfants de sa conjointe: Christina (Tommy Bourassa) et Julie Macomeau (Stéphane Lavallée), ainsi que ses petits-enfants qu'il aimait tant: Sabrina (Charles Beausoleil), Alexandre, Rosalie, Sarah-Maude, Chloé et Xavier; ses frères et soeur: feu Camille (Gabrielle Brochu), Yvan (Juliette Beaulieu), feu Jean-Marie (feu Julienne Beaulieu), Fernando ( Lyse Hamel-Lapointe) et Diane (Jean Drolet); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lacroix: Richard (Sylvie Monette), Marie-Françe (Gilles Labrie) et feu Mario; son beau-père: Léopold Lacroix (feu Marie-Berthe Boulanger); il laisse également dans le deuil de nombreux autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour leur accompagnement et leur attention dans ses derniers moments. Monsieur Rhéaume était retraité de l'Université Laval, où il s'était d'ailleurs mérité une reconnaissance pour ses loyaux services durant plus de 30 ans, comme employé de soutien aux postes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, G1V 0B8, site web: www.fondation-iucpq.org. La direction des funérailles a été confiée à la