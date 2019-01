CÔTÉ, Jeannine Vézina



Entourée d'amour de ses proches, est décédée Jeannine Vézina, épouse de feu Paul-André (P.A) Côté, à l'âge de 89 ans et 8 mois. Fille de feu dame Florence Villeneuve et de feu Maurice Vézina. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 12h à 14h.La disposition des cendres se fera ultérieurement au Mausolée François-de-Laval du Cimetière Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Gervais Plamondon), Michel (Johanne Lepage), Linda (Marc Lecours) et Serge (Manon-Rose Doucet); ses petits-enfants: Valérie Côté (Nadine Bolduc), Isabelle Roy (Alexandre Bernard), Chantal Côté, Francis Pelletier (Marilyn Cocks), Cathie Pelletier (Jénessie Jacques), Nadia-Rose Doucet (Yannick Gervais) et Audrey-Rose Doucet (Brandon Girard); ses arrière-petits- enfants: Philippe, Ève, Zoé, Emma-Rose et Adam; ses belles-sœurs et beaux-frères: Thérèse Dumont-Vézina (feu Marcel Vézina) et Roger Côté (Ghislaine Richard); sans oublier ses neveux, nièces et ami(e)s du Manoir de l'Ormière particulièrement Nicole Hamel. La famille tient à exprimer ses sincères remerciements au personnel de l'unité des soins intensifs et intermédiaires du A-5 de l'hôpital St-François d'Assise pour les excellents soins prodigués. SVP, veuillez compenser l'envoie de fleurs par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Tél : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.