DUMONT, Sandra



À la Maison Michel-Sarrazin, le 14 janvier 2019, à l'âge de 54 ans, est décédée dame Sandra Dumont, conjointe de M. Christian Ouellette, fille de dame Louisette Lavoie et de feu Benoît Dumont. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 14h50.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, ses enfants: Noémie (David Côté) et Michaël (Marie-Sophie Rhéaume); sa mère dame Louisette Lavoie (feu Benoît Dumont, Georges Gasseau); ses beaux-parents Donat et Lise Ouellette, son beau-frère et ses belles-sœurs: Yvon Ouellette (Martine Benoit) et Johanne Ouellette; sa filleul Virginie Lévesque, ses nièces: Jennifer Ouellette et Stéphanie Pincince ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, et cousines des familles Dumont, Lavoie et Ouellette, ses collègues du CEGEP Garneau et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec, QC G1T 1P5 fondation@michel-sarrazin.ca et/ou à la Fondation du cancer du sein du Québec, 1705-1155, boulevard René- Lévesque Ouest, Montréal, QC H3B 3Z7rubanrose.org