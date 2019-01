PROULX, Louise



À Château-Richer, le 6 janvier 2019 dernier, à l'âge de 79 ans est décédée Louise Proulx, épouse de Raoul Émond. Ils y demeuraient ensemble depuis une cinquantaine d'années. Née sur l'avenue Proulx (avenue du nom de son père Charles) à Vanier maintenant Québec. Elle vécut à Vanier pour fonder son couple et débuter sa famille - quelques années à Sainte-Foy pour enfin vivre le fort de sa vie, en campagne et banlieue de Québec, à Château-Richer. Elle fût la directrice des Manoir Sully à Vanier. Elle s'est éteinte à la maison entourée des siens.- l'église sera ouverte dès 12h30 pour que la famille puisse recevoir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil, son amoureux et époux, Raoul Émond; ses trois fils: Jean-François, Fabien (Johanne Lévesque) et Renaud (Nanci Murdock); ses petits-enfants (de Fabien et Johanne): Marie Pier (Nicolas Côté), Laura-Rose; (de Renaud et Nanci): Louis-Henri et Elliot; ses arrières-petits-enfants: Charles et Gabrielle Côté; ses frères et sœurs: Laura (feu Marcel Roy), Denise (feu Sylvio Dumont), Fernande (feu Roger Gauthier) et André (Danielle Bouchard); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Renaud Émond (Louise Pomerleau), Réal (Gisèle Caron), Roger (Micheline Boucher), Gina (feu Roger Moore), Rachel (feu Pierre Pellegrin), Rosaire (Claudine Gagné), Rita (Léo Duchesneau), Rollande (Pierre Framand), René (Velma King), Rosaire Asselin (Rachel Raymond). L'ont précédée dans la mort, son père Charles, sa mère Laura Marcheterre, ses sœurs et frères: Charles-Antoine (feu Jeanne Grondin), Roch (feu Janine Emond), Jacqueline (Louis Roy), sœur Rita, Gérard et Renée; sa belle-sœur: Réjeanne (Richard Courchesne); ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces; et ses amis, employés et ex-employés. Des remerciements très sincères au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour ses traitements et ses soins ainsi qu'au personnel du CLSC de Beauport pour les soins et le bel accompagnement en fin de vie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison