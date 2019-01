GIRARD, Raymond



Entouré de sa famille, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 janvier 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Raymond Girard, époux de feu dame Yvette Cauchon. Il était le fils de feu monsieur Roméo Girard et feu dame Régina Lacroix. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Carole (Yvan Séré), Johanne (Marc Boucher) et Benoit (Carole Belisle); ses petits-enfants: Chantal (Guillaume Piché), David (Marie-France Gaudet), Daniel (Sophie Malépart), Kévin (Karine Godin) et Charlène; ses arrière-petits-enfants: Anthony, Élodie, Olivier, Juliette et Derek; ses frères et sœurs: Jean-Claude (feu Juliette Mathieu), feu Rolland (Lucille Villeneuve), feu Rollande (feu Raymond Picard), feu Marguerite (feu Gaston Gilbert) et feu Clément (feu Diana Bélanger). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cauchon: feu Gaston (feu Jacqueline Auger), feu Thérèse (feu Raymond Aubut), feu Jeannette (feu Albert Durand), feu Gérard (Annette Hayfield), feu Germaine (feu Oscar Fournier), feu Lucien (feu Pauline Jobin) et feu Guy (feu Denise Plante) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la résidence Aux Trois Pignons pour les bons soins prodigués ainsi que le personnel infirmier de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, Tél : 418-525-4385.