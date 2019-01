AUBÉ, Suzie



Le 18 janvier 2019, est décédée à son domicile à Québec à l'âge de 55 ans et 7 mois, dame Suzie Aubé, épouse de M. Marcel Duchesne. Elle était la fille de feu dame Micheline Consigny et de M. Michel Aubé. La famille accueillera les parents et ami(e)s, en présence des cendres, le samedi 26 janvier 2019 à compter de 13h30 à laElle laisse dans le deuil son époux: M. Marcel Duchesne; son père: M. Michel Aubé; ses enfants chéris: Philippe Jr St-Gelais (Nathalie Dugas) et Raphaël Boulet (Émily Simard); les pères de ses enfants: feu Philippe St-Gelais et Carl Boulet; le fils de son conjoint: Nicolas Bacon (Cynthia Gagné); ses petits- enfants: Zoey, Philippe Jr, Maïla, Charles;ses frères et sœurs: Linda Aubé (Jacques Rouleau), Josée Bilodeau, Martin Aubé (Michèle Domingue) et Daniel Aubé. Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Duchesne, de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. Pour les personnes désireuses d'offrir des dons, s'il-vous-plaît les faire parvenir à un organisme de votre choix œuvrant pour la santé mentale. Pour rendre hommage à Mme Aubé, visitez notre site internet www.fjord.coop