POIRIER, Gabrielle (Gaby) Barde



À l'Hôpital de Montmagny, le 1er janvier 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Gabrielle (Gaby) Barde, épouse de feu monsieur Jacques Poirier. Elle était la fille de feu monsieur Albert Barde et de feu dame Albertine Courcy. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 25 janvier 2019 de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles à compter de 9h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Jacinthe Labonté), Étienne (Stéphanie Coulombe), Louise; ses petits-fils: Steven (Caroline Poulin), Alexandre (Jessica Frégeau), David et Karl; ses petites-filles: Pascale (Antoine Pellerin) et Marylou, ainsi que leur père Stéphane Gagné; ses arrière-petits-enfants: Maëva, Arya, Kaylan, Jérémy, Emily et Philip; ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (Françoise Paradis), feu Roger (feu Colette Gauvin), feu Yvette (feu Maurice Beaudoin), Jeannine, feu Jean-Claude (feu Gaétane Gaudreau), Carmen (feu Camil Normand), feu Bertrand (Monique Dubé), Noëlla (Gilles Têtu); ses beaux-frères et belles- sœurs de la famille Poirier: Antonin (feu Laurette Fournier, Solange Caron), Céline (Michel Montminy), Micheline (Mario Beaumont), feu François (Marcelle Guillemette, Lucie Sénéchal), Gilles (Céline Thibault), Jocelyne (Pierre Richard), Pauline (Pierre Montminy); ainsi que tous ceux qui l'ont précédée de la famille Barde, Courcy, Poirier et Morneau. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le Dr Félix Richard Chapleau et son équipe, ainsi que le personnel de l'Hôpital de Montmagny et celui de l'Habitation Mgr Deschênes pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Société Canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la