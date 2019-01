À la recherche d’Édith Blais au Burkina Faso

Inquiets de la disparition de la Sherbrookoise Édith Blais depuis plus d’un mois, des Québécois qui vivent au Burkina Faso font tout pour obtenir des réponses.

L’équipe de l’émission J.E. s’est rendue dans ce pays d’Afrique pour suivre la trace de la Québécoise et de son compagnon italien, Luca Tacchetto, qui n’ont pas donné de nouvelles depuis le 15 décembre.

Les deux voyageurs ont-ils vraiment été enlevés ? Plusieurs questions demeurent sans réponses.

Patrick Gagnon, qui habite au Burkina Faso depuis 2013, travaille intensément pour en savoir plus sur leur disparition.

Solidarité

« Il y a une certaine solidarité. En tant que Canadiens, on s’aide. Dans le cas présent, il y a des questions, la famille, il n’y a pas de réponses », explique-t-il.

Le duo devait aller faire de l’aide humanitaire au Togo. Il est passé par le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, mais n’a finalement jamais traversé la frontière togolaise. M. Gagnon s’y est rendu pour obtenir des renseignements, sans succès.

Stéphanie Beauchamp, une humanitaire résidant au Burkina Faso, ressemble beaucoup physiquement à Mme Blais. Malgré tout, elle n’a pas été rencontrée par les autorités.

Elle interpelle notamment les gens en leur montrant la photo de sa compatriote.

« Dans les journaux, c’est écrit que le gouvernement met tout en œuvre pour retrouver Édith, mais moi je n’ai pas ce sentiment. J’ai l’impression que les gens ne sont même pas au courant, ici ! », lâche-t-elle.

Robert Guilloteau, un agriculteur français installé au Burkina Faso, est le dernier homme connu à avoir vu les disparus vivants. Ils ont mangé ensemble et il les a hébergés avant qu’ils ne s’en aillent, le matin du 16 décembre.

« J’ai été plusieurs jours sans dormir. Vraiment, ça m’a fait mal », dit-il avec émotion.

Enquête difficile

Le travail d’enquête au Burkina Faso sera ardu. Le pays en voie de développement de près de 20 millions d’habitants est souvent secoué par des attaques terroristes.

De plus, entre le moment où l’équipe de J.E. a quitté Paris et son arrivée dans la capitale Ouagadougou, le gouvernement a démissionné en bloc. Les sources qui pouvaient donner des informations, dont le ministre de la Justice, ne sont plus en poste.

Du côté de l’ambassade, impossible d’avoir des réponses pour des « raisons opérationnelles ».

