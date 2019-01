BERTRAND, Alain



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 15 janvier 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Alain Bertrand, époux de dame Rita Belleau. Il était le fils de feu dame Éliane Gagnon et de feu monsieur Henri-Paul Bertrand. Il demeurait à Boischatel. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 17 h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Jean-de- Boischatel à une date ultérieure. Outre son épouse Rita Belleau, monsieur Bertrand laisse dans le deuil ses enfants: France (Francis Bérubé), Stéphane (Karine Larouche), Geneviève (Maxim Pellan); ses petits-enfants: Kevin Poulin (Alexandra Chamberland), Michaël Poulin, Ashley Poulin, Marc-Olivier Pellan et Samuel Pellan; son frère André (Céline Grondin); sa sœur Martine (Benoit Parent); son neveu et ses nièces de la famille Bertrand: Isabelle, Martin, Audrey, Roxanne (Marc-André Dinelle Leblanc); sa belle-sœur Lyse (Réjean) ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Ginette, feu Paul et le beau-frère de feu Claire Belleau. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, Tél: 1-888-939-3333, Site : www.cancer.ca Les funérailles sont sous la direction de