GOSSELIN, Roland



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 31 décembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Roland Gosselin, époux de madame Monique Demers. Il laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Michel Greco), Benoît (Josée Soucie), Annie (Philippe Jean) et Isabelle (Sylvain Marsolais); ses petits-enfants: Katherine, Laurie-Ann, Laura, Mathieu, Frédérique, Daniel, Sophie, Eve, Alex et David; ses frères, ses sœurs et ses belles-sœurs de la famille Gosselin: Gisèle, André (Huguette Pelletier), Yvon (Louise Ruel), Marguerite Bouchard (feu Gérard), Lise et Michel (Lise Giguère); de la famille Demers: Alice (feu Jean Renaud), Hélène (feu Paul-Henri Pageau), Jean-Paul (Lise Lemelin), André (Lise Hamel), Micheline, Denise (Yves Chartrand), Colette (Benoît Parent), Yvan Rusk (feu Thérèse) Madeleine Wiseman (feu Jean-Louis),ainsi que ceux qui l'ont précédé: Jeannette Gosselin, Robert et Mariette Gosselin, Gilberte et Roger Letarte, Paul-Henri et Hortense Gosselin, Louise Demers, Laurence et Raymond Careau ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. La famille vous recevra à la, de 8h30 à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. La famille tient à remercier tout le personnel de l'IUCPQ pour les soins donnés et la gentillesse dont il a fait part envers monsieur Gosselin.