LEMIEUX, Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 janvier 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Guy Lemieux, conjoint de madame Gisèle Roussel, fils de feu monsieur Roland Lemieux et feu madame Yvette Côté. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Rolande (Adélard McDonald), Robert (Louise Roy), Claire, Renée (Denis Lavoie). Il est allé rejoindre sa soeur feu Louise Lemieux. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roussel: Raymonde (Rodrigue Ouellet), Suzanne (Denis Dupré) et Martin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. https://fqc.qc.ca/fr. La famille vous accueillera auà compter de 11h30.