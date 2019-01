LAFERRIÈRE, Lucien



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 décembre 2018, à l'âge de 94 ans et 7 mois, est décédé monsieur Lucien Laferrière, époux de feu madame Fernande Coulombe, fils de feu monsieur Napoléon Laferrière et de feu dame Wilhelmine Morin. Il demeurait à la résidence Le Marronnier de Lévis et natif de St-Paul-de-Montminy. La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Paul-de-Montminy. Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Hélène Picard), Colette (Rodrigue Babin), Jocelyne (feu Viateur Goupil), Carmen, Diane (feu Marc-André Pinel), Lucette (Alain Soumillon), Sylvie et Lise, ainsi que ses petits-enfants et arrière- petits-enfants. Il laisse également dans le deuil sa sœur, Sœur Anita, ses beaux- frères: Robert Coulombe (Olivette Langlois) et Raynald Coulombe, sa belle-sœur Lucille Coulombe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le père de: feu Alain et le frère de feu Maria (feu Lucien Cloutier), feu Xavier (feu Yvonne Talbot), feu Diana (feu Roland Mainville), Sœur Anita, feu Ovide (feu Olivine Boucher), feu Azilda (feu Benoit Gosselin), feu Eva (feu Henri Talbot) et feu Eugène. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence le Marronnier pour leur gentillesse et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles au Complexe. La direction a été confiée à la