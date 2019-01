FERLAND, Josée



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 11 janvier 2019, à l'âge de 53 ans, nous a quittés entourée de tout notre amour, dame Josée Ferland, fille de dame Nicole Tremblay et de monsieur Robert Ferland. Elle demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité, le samedi, 26 janvier 2019 de 10h à 13h45 au salon funéraire duLes cendres seront déposées ultérieurement au cimetière le Jardin des Montagnards de Beaupré. La direction des funérailles a été confiée àElle laisse dans une grande peine, outre ses parents Robert et Nicole, sa sœur Louise (André Simard) et son frère Bruno; sa filleule Kellyan Ferland, son neveu Tristan Simard et sa nièce Alexandrine Simard; son ex-conjoint Bertrand Gagnon, sa marraine Lisette Gendron, son parrain Charles-Henri Ferland, ainsi que plusieurs tantes, oncles, cousines, cousins et amis(es). Sa famille désire remercier tout spécialement sa cousine Nancy Tremblay et sa grande amie Pierrette Soucy pour leur support durant sa maladie. Elle remercie également le docteur David Fortin et son assistante Marie-Andrée Roy du CHUS pour leur dévouement. On ne peut oublier la docteure Maude Bergeron et les anges des soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur humanité et la qualité de leurs soins. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/