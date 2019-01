MAGNAN, Rose-Aimée



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 12 janvier 2019, à l'aube de ses 80 ans, est décédée madame Rose-Aimée Magnan, épouse de feu monsieur Jean-Paul Lapointe. Elle était la fille de feu madame Marie-Louise Forgues et de feu monsieur Georges Magnan. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h15.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christine et Josée; ses petits- enfants: Martin (Jessica Langlais), Julie (Malcolm Fortier) et Jonathan; ses arrière-petits-enfants: William et Olivier Fortier; ses frères et sœurs: feu Georges, feu Jean-Charles (feu Juliette Samson), feu Ernest (Marie-Claire Routhier), feu Jeannine (feu Fernand Bédard), feu Louisette (feu Adrien Labrie), feu Gaudias (feu Alexandra L'Heureux), Suzanne (feu Roland Fortier), Micheline (feu Albert Giguère) et Jean-Pierre; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de cardiologie de l'IUCPQ (Hôpital Laval) pour leur chaleur humaine et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Téléphone : 418 656-4999. Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.