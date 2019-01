LECLERC, Oda Rita Milliard



A l'Hôpital St-François d'Assise, le 17 janvier 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Oda Rita Milliard, épouse de feu M. Léopold Leclerc, fille de feu Joseph Milliard et de feu dame Philomène Deschamp. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Judith), Maria (Roberto), Pierre, Lison (José), Manon (Bill), Mario, Léopold (feu Linda)(Murielle), Carole (Raymond), feu Odette (André), Paule (Yves); ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs: Harvey, Henri, Gaby, Rosaire et Berthe. Que votre témoignage de sympathie se traduise par un don à la Fondation Gilles Kègle. Des formulaires seront disponibles à l'église.