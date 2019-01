LÉTOURNEAU, Yvon



À son domicile, le 10 janvier 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Yvon Létourneau, époux de feu dame Annette Genest. Il était le fils de feu dame Marie-Jeanne Drolet et de feu monsieur Paul-Henri Létourneau. Il demeurait à Ste- Catherine-de-la-Jacques-Cartier.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: sa fille: Nora (Benoit Forgues); son fils: Érik; ses petites-filles: Lydia et Kelly; ses frères et sa sœur: feu René (feu Huguette Rousseau), Réjean (Marcia Hernandez), Luc (Linda Kielbiski), Denis et Lise (Daniel Huot); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Genest ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Éducaide, 1035 Avenue Wilfrid-Pelletier, bureau 580, Québec, QC, G1W 0C5. https://www.educaide.ca/