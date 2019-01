COULOMBE, Claude



S'est éteint à Blainville, le 12 janvier 2019, à l'âge de 87 ans, monsieur Claude Coulombe, époux de madame Mariette Turcotte.Père aimé, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Bertrand (Linda), Catherine (Benoit), Pierre (Lyne) et Sophie (Yvon); ses 11 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants, ses sœurs, Jeanne-D'Arc et Rolande, ainsi que de nombreux neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera endès 9 heures.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer, 5165 rue Sherbrooke Ouest, bureau 211, Montréal, Québec, H4A 1T6, téléphone : 514-369-7891 ou 1-888-636-6473 (sans frais), télécopie : 514-369-7900, courriel : info@alzheimerquebec.ca, site web :www.alzheimer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.