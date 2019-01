BERGERON, Jean-Raymond



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 janvier 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean-Raymond Bergeron, fils de feu dame Marie-Blanche Couture et de feu monsieur Jean-Baptiste Bergeron. Il demeurait à Neufchâtel (Québec). Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléances,de 13h à 14h30Il laisse dans le deuil, ses enfants: Michelle (Michel Cantin), Nathalie (Jocelyn Desmeules), André (Manon Chantal), Yves (Isabelle Caron); la mère de ses enfants: Diane Bernard; ses petits-enfants: Steeven, Sandy, Jimmy, Francis-James, Lisa, Jean, Xavier, Olivier, Zachary et leur conjoint, conjointe; ses arrière-petits- enfants: Emma-Rose, Romy, Milan, Malcom, Dylan; son amie de cœur: Gisèle Martel et ses enfants; ses sœurs: Isabelle (Roger Savard), Paula (feu Roméo Gagnon), Colette (feu Raymond Carrier), Hélène (feu Charles Forgues), Sr Denise, Monique (feu Arthur Garneau), Mariette (Gaston Bolduc) Louise (Réal Beaulieu), Huguette (feu Jean-Guy Chabot); les membres de la famille Bernard et Martel ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus (soins palliatifs) pour leur dévouement, pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.