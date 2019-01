Bonhomme Carnaval ira aussi à Lévis

La Ville de Lévis allonge 50 000 $ pour la cinquième édition de l’événement «Lévis, attache ta tuque», qui se tiendra en marge du Carnaval de Québec.

La fête qui se déroulera les 9 et 10 février prochains aura droit à une programmation bonifiée et à un site réaménagé dans la côte du Passage et sur la rue Saint-Louis, dans le Vieux-Lévis.

«Ce qui est intéressant, c’est que, maintenant, nos activités sont inscrites officiellement dans la programmation du Carnaval. Ce n’est quand même pas rien, en termes de visibilité. Ça peut amener les gens de Québec à dire: “On va aller faire un petit tour à Lévis”», a fait remarquer aujourd'hui le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

D’ailleurs, le personnage emblématique du Carnaval, Bonhomme, se rendra sur la rive sud pour l'occasion.

«Le Carnaval évolue, mais, honnêtement, Bonhomme Carnaval reste toujours un symbole incontournable et, dès que les gens savent qu’il se pointe à Lévis, il y a du monde», lance M. Lehouillier.

Appui financier

La glissade de 200 mètres qui fait la renommée de la fête sera de retour. Le site accueillera aussi un espace revampé pour l’initiation au snowboard et au snowskate, une cabane à sucre urbaine et un village carnavalesque, entre autres.

La Ville de Lévis versera 50 000 $ en soutien financier, technique et logistique pour permettre la réalisation de l’événement. Le maire inscrit ce soutien dans la revitalisation du Vieux-Lévis, qui a débuté il y a quelques années.

«On travaille énormément à la revitalisation de nos secteurs traditionnels, parce que les secteurs traditionnels, c’est un peu, beaucoup l’âme d’une ville. Dans le secteur du Vieux-Lévis, on a injecté pas loin de 70 millions de dollars au cours des 5 ou 6 dernières années», explique l’élu.