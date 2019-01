TRUDEL, Gisèle Vocelle



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 janvier 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Gisèle Vocelle, épouse de feu monsieur André Trudel. Elle demeurait à Duberger (Québec).La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Nathalie Pipon) et Claude (Nathalie Roy); ses petits- enfants: Jordan et Dominic (Jennifer); ses frères et sœurs: feu Robert (Elaine Labrecque), Jean-Louis (Hélène Gariépy) et Denise (feu Armand Aucoin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Trudel ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence le Saint-François et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec), G1T 1P5.