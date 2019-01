POULIOT, Monique



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 5 janvier 2019, à l'âge de 81 ans et 1 mois, est décédée madame Monique Pouliot, épouse de feu monsieur Camilien Laliberté, fille de feu madame Gérardine Fortier et de feu monsieur Alexandre Pouliot. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 16h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Marie (Pierrette Sirois), feu Sr Louisette, feu Roland, feu Gisèle (Marcel Thibodeau), feu Pierrette (feu Robert Fecteau), Léo (Lisette Daigle), Lise (feu Raynald Asselin), Rénald (Sylvie Tapin), feu Simone Laliberté (Roméo Chamberland), feu Madeleine Laliberté, feu Jean-Noël Laliberté, Huguette Laliberté (feu Lucien Hains); plusieurs neveux, nièces dont Nancy Asselin (Alain Jobidon), cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les soins palliatifs de L'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.