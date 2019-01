ROULEAU, Alice Couture



Au Centre Paul-Gilbert, le 21 janvier 2019, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Alice Couture, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Rouleau. Elle demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane Rouleau (Clarence Bélanger), Annette Rouleau (Georges Jobin) et Lucien Rouleau (Sylvie Côté); ses petits-fils : Jonathan et Jason; sa soeur Jeannette Couture; ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs des familles Couture et Rouleau, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.