GOSSELIN, Diane Guillemette



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 janvier 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Diane Guillemette, épouse de monsieur Claude Gosselin, fille de feu monsieur Oliva Guillemette et de feu dame Jeanne Godbout. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette et était originaire de Buckland.La famille vous accueillera aule vendredi 25 janvier 2019 de 19 h à 21 h et le samedi 26 janvier 2019 de 8 h à 9 h 30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Claude; ses enfants: Carl (Julie Couture), Vicky (Julie Lefrançois) et sa petite-fille adorée Janie; ses frères et sœurs: feu Raynald (Denise Fontaine), Gaétane (feu Clément Lachance), Nicole (feu Jacques Gosselin), Hervé (Angèle Roy), Marcel (Lorraine Pouliot), Jean-Marc (Rachel Lamontagne) et Michel (Christiane Mathieu); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin: feu Rolland (Gisèle Pouliot), Rollande (feu Hervé Pouliot), feu Raymond (feu Jacqueline Lemoyne), feu Raymonde (feu Lorenzo Pouliot), Noëlla (Marcel Pouliot), feu Gaétan (Margot Gosselin), Guy, Louise, Jacques (feu Diane Pépin) et Maurice (Nathalie Chartier); ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement la Dre Tremblay ainsi que tout le personnel du 4e étage de l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec et l'équipe du CRCEO pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 www.cancer.ca.