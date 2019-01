Comment faut-il mesurer Montréal?

On a passé la journée d’hier à débattre de la place de Montréal parmi les grandes villes américaines du baseball. Un article a soulevé que l’étude commandée par le groupe de Stephen Bronfman avait négligé de tenir compte du taux de change dans ses calculs.

On a parlé d’une erreur. Je parlerais plutôt d’un choix d’ailleurs clairement spécifié dans l’étude.

Il est très complexe de comparer des villes de pays différents. Les économistes qui ont critiqué la méthode de mesure de la firme CSL peuvent avoir partiellement raison. Mais les chercheurs et analystes de CSL peuvent défendre leur point de vue.

On cherchait à établir le potentiel du marché montréalais à faire vivre une équipe de baseball. Les salaires des joueurs et du personnel baseball seront payés en devise américaine. Ainsi que les frais d’exploitation sur la route. C’est comme le Canadien et l’Impact, soit dit en passant.

Mais les revenus de péréquation du baseball et des droits de télévision seront versés en dollars américains et rapatriés à Montréal en dollars canadiens.

Même là, on s’éloigne de l’objectif de l’étude. Montréal est encore une ville « économique » où il fait bon vivre. Une famille avec un revenu de 75 000 $ peut se loger à prix compétitif. La même famille à Toronto va devoir payer presque le double pour un appartement comparable. C’est encore pire à Vancouver.

Vrai que le dollar américain est plus fort de 30 %. Mais la famille américaine de New York, de Philadelphie ou de Baltimore va devoir prendre une lourde hypothèque si elle souhaite seulement envoyer un enfant à l’université ou au collège. On ne parle pas de deux enfants, c’est sans espoir pour la classe moyenne. C’est plus de 40 000 $ par année.

À moins d’avoir une assurance collective payée par un employeur, la même famille de la classe moyenne américaine devra verser près de 10 000 $ par année pour s’assurer convenablement. Et sans assurances, être malade signifie faire faillite.

Les villes américaines ont desquartiers magnifiques. Mais les ghettos donnent froid dans le dos.

Comparer Montréal à Columbus ? Est-ce seulement faisable quand une ville dépend d’un système capitaliste libéral et l’autre d’une social-démocratie flirtant avec le socialisme ?

Peter Chiarelli : To tank or not to tank

Marc Bergevin s’est toujours défendu de parler de reconstruction après les déboires du Canadien. Le mot le plus fort qu’il a employé est « reset » (réinitialisation).

Les foutues reconstructions prennent des années et peuvent produire des résultats catastrophiques. Rien ne garantit que les premiers choix au repêchage vont donner une coupe Stanley après quelques saisons.

Bâtir une équipe championne demande une expertise tout en connaissances, en travail et en intuition. Il n’y a pas beaucoup de mathématiques là-dedans.

Peter Chiarelli et ses prédécesseurs à Edmonton en sont la preuve évidente. Ça fait dix ans que les Oilers sont mauvais. Ça fait dix ans que leurs recruteurs sélectionnent des premiers choix. Dix ans que ces « génies » sont mal entourés et mal développés dans un système cohérent.

C’est pour ces raisons que j’ai toujours été contre cette manie délirante de certains fefans de demander à l’Organisation de « tanker ». Autrement dit, de plonger dans les classements jusqu’au dernier rang si possible.

C’est ma réponse à la question de Hamlet : « To tank or not to tank ? »

Tu plonges pas, tu ne sais jamais quand et comment tu vas remonter...

Les journées folles de Marc Ramsay

Lundi soir, je suis passé au Ness Gym d’Ali Nestor. Il était proche 4 heures. Artur Beterbiev s’entraînait dans le ring. Arslanbek Makhmudov se réchauffait. Ils étaient trois ou quatre autres clients de Marc Ramsay à travailler sérieusement.

Ramsay était dans le ring avecBeterbiev et faisait des pads avec lui. Les coups étaient sourds, lourds et menaçants. Pourtant, Ramsay gardait son enthousiasme et forçait le champion du monde à se surpasser.

Plus tard, je lui ai demandé comment il faisait pour arriver à faire ses journées. Il a souri et a répondu avec un brin de fatalité dans le ton : « Malheureusement, en négligeant le reste. »

C’est complètement fou. Christian MBilli à Paris, Eleider Alvarez à Bogota, Oscar Rivas à Verona, Artur Beterbiev à Chicago, David Lemieux à New York... quand il fait le poids, Arslanbek Makhmudov et Sadriddin Akhmedov au Casino samedi soir, Marc Ramsay est partout.

S’il y a un gros combat, regardez dans le coin et vous verrez Ramsay. Passionné avec Rivas, directif avec Alvarez, calme et technique avec Beterbiev, ardent avec Lemieux, Ramsay adapte son art à la personnalité profonde de son boxeur.

Une classe à part.

Les p’tits gars et la pause des étoiles

Vos p’tits gars ont donné un sapré coup de collier en première moitié de saison. Et ils ne semblent pas avoir le goût de lever le pied.

Les résultats sont bons, mais c’est l’enthousiasme des joueurs et de l’équipe qui a le plus touché les partisans et les simples amateurs de hockey. Après le creux désastreux de la dernière saison, la hargne et le courage de leurs favoris ont galvanisé les fans.

Suffit d’écouter les émissions de sport et de jaser un peu avec le monde. Les gens sont contents de faire la jasette avec le Canadien. Pas de lamentations, pas de mauvaises blagues, juste la reconnaissance d’un effort vrai.

Le club n’a pas de grandes étoiles à part Carey Price et c’est parfait ainsi. Ils vont pouvoir tous se reposer pour entamer les derniers tours de piste avant les séries.