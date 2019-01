Conditions difficiles: bientôt des règles sur les fermetures exceptionnelles des services de garde?

Interpellé sur l’absentéisme au travail relié aux fermetures des services de garde à cause des conditions météorologiques, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, s’est dit prêt à réfléchir à des règles qui encadreraient le tout.

«Il n’y a pas d’instruction gouvernementale à cet effet-là. Chaque CPE ou garderie a sa propre charte. C’est une décision qui est prise de façon autonome. Je présume que le critère prépondérant c’est la sécurité des enfants et des parents», a-t-il dit en entrevue à «La Joute».

«Je respecte les décisions prises, a-t-il ajouté. Je sais qu’il y a beaucoup d’asymétrie, il y a des CPE qui sont ouverts, d’autres qui ne le sont pas. C’est malheureux, ça occasionne beaucoup de chaos dans le milieu de travail, mais je respecte les décisions prises au niveau local.»

M. Boulet se dit cependant favorable à ce que son ministère réfléchisse à la mise en place de critères qui guideraient les fermetures exceptionnelles des services de garde.

«Je pense que ça devrait être le cas, a-t-il dit. En milieu de travail, il y a des impacts importants sur l’efficacité des organisations, la productivité des entreprises. On le voit un peu partout, il y a des absences qui sont inattendues et qui provoquent beaucoup de dérangement dans l’organisation du travail des entreprises.»

En plus de la centaine d’écoles fermées en raison du verglas qui est tombé sur plusieurs régions de la province avant de se changer en pluie, plusieurs Centres de la Petite Enfance (CPE) ont décidé de fermer.

Plusieurs CPE ont décidé de calquer leur décision d’ouvrir ou non sur celle de la commission scolaire présente sur le même territoire. Plusieurs parents qui travaillent en CPE sont aussi aux prises avec la fermeture de l’école de leur enfant, et ne sont pas en mesure de se présenter au travail.

Au CPE L’Éléphant Bleu à Montréal, on a choisi d’ouvrir.

«Nous, on est ouverts parce qu’il y a des parents qui doivent travailler et qui n’ont pas le choix, a expliqué Jacques Durand directeur du CPE Éléphant Bleu. Policiers, pompiers, ambulanciers, ou même des parents qui doivent gagner leur vie: si on est fermé, ils ne peuvent pas aller travailler.»