Conseil à quelqu’un qui mange trop

Suite à la lecture de votre chronique de ce matin où une femme expliquait son problème de boulimie, je sens le besoin de faire une suggestion pour maximiser votre conseil de faire une psychothérapie. J’aimerais lui faire connaître deux groupes de soutien qui m’ont été personnellement utiles. Depuis 25 ans, je fais partie des Outremangeurs compulsifs qui offrent des rencontres de groupe dans différents coins de la province. Ces groupes m’ont fait le plus grand bien. On les joint sur le site : outremangeurs.org. En plus de cela, j’ai aussi fait un suivi thérapeutique avec l’Aneb, qui traite les troubles alimentaires. Ces deux organisations ont été salvatrices dans mon cas, car je maintiens un poids santé depuis 18 ans.

Sylvie B.

Ce sont d’excellentes suggestions, Sylvie. D’autant plus que les partages qui se font dans ces deux groupes viennent augmenter la confiance en soi qu’on acquiert en thérapie. Autre fait non négligeable, les deux sont sans but lucratif.