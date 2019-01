BLANEY, Germaine Forgues



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 10 novembre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Dame Germaine Forgues Blaney, épouse de monsieur Daniel Blaney. Elle demeurait à Québec.où la famille vous accueillera à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil son mari Daniel Blaney, ses enfants Danielle (Luc) et Mario (Nicole) et ses petits-enfants Steve et Myriam, ses frères et soeurs feu Paul (Denise), feu Albert (Marie-Paule), feu Marcel, feu Gemma (Roland) et Camile Forgues. Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-soeurs Norman (Pauline) Blaney, Armande (Arthur) Turgeon, Francine (Fernand) Morin, Jeanine (Pierre-Yves) Larivière, ainsi que plusieurs cousins, neveux, nièces et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Luce-Auger pour les soins palliatifs et à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), au 2725, chemin Sainte-Foy, Québec G1V 4G5. Téléphone (418) 656-4999. Courriel : dons@fondation-iucpq.org. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire