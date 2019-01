BOIVIN, Benoît



Au CISSS Alphonse-Desjardins/Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 janvier 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Benoît Boivin, époux de dame Angéla Voisine. Il demeurait à Lévis autrefois de St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele vendredi 25 janvier 2019 de 19h à 21h30 et le samedi 26 janvier 2019 de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse : madame Angéla Voisine; ses enfants : Claude (Brigitte), Lise (Maurice), Odile (feu Yves), Jacques (feu Nancy, Isabelle) et feu Gilles ainsi que ses petits-enfants : Karol-Ann, Benoît, Joanie (Marc-Philippe), Émilie (Simon), Mathieu (Sandrine), Lauryanne (Colton), Alexandra, Victoria et un arrière-petit-fils Raphaël; ses frères et sœurs : Annette (feu Maurice Fortin), Lucien (Lucie Gravel), Fernande, Viateur (Irène Labrecque) et Marie-Paule; ses beaux-frères et belles-sœurs : Yvan, feu Yvon (Louisette Rémillard), Michel (Nicole Poliquin), Rémi (France Nicole) et tante Thérèse. Sa filleule Claire et son filleul Sylvain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins prodigués. Un merci spécial à Stéphanie, Anne-Marie, Han-Sophie et Louise pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143 rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1 ou en ligne www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire