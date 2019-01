GIGNAC, Lise



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 10 janvier 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Lise Gignac, conjointe de feu monsieur Noël Carrier. Elle était la fille de feu dame Jacqueline Bergeron et de feu monsieur Clermont Gignac. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Caty Boudreault (Eric Paradis) et Jimy Boudreault (Roxane Côté); ses petits-enfants: William, Cédric (Sandrine Houde) et Myriam Paradis ainsi que Léanne Boudreault; ses frères et sœurs: Yves (Ginette Bélanger), feu André (Jocelyne Ménard) et Raymond. Elle laisse également dans le deuil sa cousine proche Claudette Laberge ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement son médecin de famille Dre Diane Boisselle, Benoit St-Pierre, infirmier clinicien à l'I.U.C.P.Q, pour l'avoir aidée à cheminer dans sa maladie ainsi que Dre Julie Lemay pour l'avoir accompagnée dans la sérénité jusqu'à la fin. Finalement, la famille remercie toute l'équipe de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.