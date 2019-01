GUIMONT, René



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 janvier 2019, à l'âge de 78 ans et 7 mois, est décédé monsieur René Guimont, époux de madame Yolande Bernatchez. Il était le fils de feu monsieur Charles Guimont et de feu dame Gertrude Clair. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 10h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Yolande, ses enfants: Jean (Marie-Andrée Soucy), Renée, Annie (Richard St-Pierre); ses petits-enfants: Méliane, Gabriel; sa sœur Madeleine Guimont (feu Yvon Ouellet), son frère Gilles Guimont (feu Monique Proteau), sa belle-sœur Céline Bernatchez, son beau-frère Jean-Paul Bernatchez, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la