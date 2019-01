TREMBLAY, Jean-Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 janvier 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Tremblay, conjoint de madame Louise Sansoucy. Il était le fils de feu Jean-Marie Tremblay et de feu Jacqueline Larochelle. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Louise Sansoucy, ses sœurs: Suzanne Tremblay (Bill Morosan), Pierrette (Jacques Bouffard) et Claire (Jacques Cloutier); ses enfants: Martin Christin, Marylou Christin et Marylynn Christin (Yan Levasseur); ses petits-enfants: Jimmy James, Sarah-Kim, Dominick, Marie Zia, Arnaud et Zack; ses neveux et nièces: Bradley, Paule, Tanya et David Vincent ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.