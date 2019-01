Deux importantes collisions surviennent à Stoneham et à Sainte-Croix

Deux importantes collisions, dont l’une a fait un blessé grave, sont survenues en peu de temps, dans les secteurs de Stoneham et de Sainte-Croix, dans Lotbinière.

À LIRE AUSSI: Conditions routières difficiles et écoles fermées

Une première collision s’est produite sur la route 175, en direction nord, à Stoneham. L’accident implique un véhicule lourd transportant du bois et un véhicule.

La gravité des blessures des personnes impliquées n’est pas connue par la Sûreté du Québec (SQ).

La route 175, en direction nord et sud, est fermée à la circulation pour une durée indéterminée. Un détour est prévu par le boulevard Talbot.

Moins de cinq minutes plus tard, deux véhicules ont fait un face-à-face sur la route Laurier, à Sainte-Croix.

Une des personnes impliquées est très gravement blessée, indique la SQ.

Les causes des accidents ne sont pas connues, mais la chaussée est très glissante sur la majorité des voies de Québec et les environs, à cause de la pluie verglaçante.

La circulation est perturbée aux deux endroits où sont survenues ces collisions.

Plus de détails à venir...