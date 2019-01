Du drama, de l’innovation et de la nouveauté pour le quiz musical Disque dur!

Il y a quelques semaines, on vous partageait du #drama de coulisses entre Philippe Melbourne Dufour et Stéphane, collaborateurs chez Disque dur et coanimateurs de notre quiz musical.

Pour se faire pardonner de ne pas s’être déguisé pour l’édition d’Halloween de l’événement, Stéphane Plante devait se costumer en père Noël pour le quiz des Fêtes. Ce qu’il n’a pas fait.

«Je suis désolé. C’est vraiment un oubli», note-t-il en entrevue, arborant un sourire qui laisse présager le contraire.

«C’est vraiment une tête de cochon», rétorque Dufour. «Tout ça parce que monsieur ne veut pas avoir l’air fou en public», poursuit-il, visiblement affecté par l’affront.

Alors que le quiz musical Disque dur doit lancer sa cinquième saison d’ici quelques jours, les deux collègues, amis et coanimateurs refusent toujours de s’adresser la parole depuis.

«Je n’ai rien à déclarer outre que c’est des enfantillages», tonne André Péloquin, chef de contenu de Disque dur, déjà blasé par l’année 2019.

Est-ce que les vacheries vont l’emporter sur les questions musicales lors du premier match qui se tiendra ce mardi 29 janvier dès 20 h au Major Tom? Suffit de réserver votre table (c’est gratuit et vous pouvez cliquer ici pour avoir plus de détails ) pour le savoir.

Plus sérieusement...

On introduit deux nouveaux volets à notre quiz musical en 2019.

Voici donc...

C’est maintenant une ligue!

Les pointages de chaque équipe seront cumulés au fil des matchs. Les trois équipes avec les meilleurs pointages au fil de la saison auront droit à des récompenses lors de la finale.

Chaque match est imprévisible grâce... aux atouts!

Avant chaque joute, une question «spéciale» (et plutôt tough, avouons-le) sera posée. L’équipe qui y répondra correctement recevra un atout tiré au hasard qui peut changer l’issue d’un match.

Ces atouts, à utiliser avant la fin du match, sont...

Ajouter trois points à son propre score

Ajouter un point à une équipe adverse

Retirer un point à une équipe adverse

Proposer une thématique pour le match suivant (et, donc, avoir un potentiel avantage)

Offrir une tournée de shooters à une autre équipe

Relèverez-vous le défi?

Rendez-vous mardi prochain au Major Tom.