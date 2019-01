DE ROUSSELLE WARREN, Jean



À l'Hôpital de La Malbaie, le 17 décembre 2018, à l'âge de 100 ans et 5 mois, est décédé M. Jean De Rousselle Warren époux en 1ères noces de feu dame Eleanor Hoskinson et en 2ièmes noces de dame Louise Lessard, il demeurait à La Malbaie (secteur Pointe-au-Pic). La famille vous accueillera, pour un moment de reconnaissance, auxde 13h30 à 15h30et l'inhumation se fera au cimetière de La Malbaie à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Louise Lessard, sa belle-mère Lina Gagnon (feu Arthur Lessard), ses frères et sœurs : feu Claire (feu Jean Mauffette), Paulette (Jean Chênevert), Paul (Lise Dallaire), Roger (Margaret Cuddihy), Monique (Louis Pelletier) et feu Gérald (Thérèse Makdissi), ses beaux-frères et belles-sœurs : Nora (feu Jimmy Hoskinson), Nicole (Roland Pelletier), Céline (Jean-Louis Simard), Pierrette (Joseph-Eugène Simard), Blaise (Marlène Dufour) et feu Jean-Guy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). La famille tient à remercier le personnel du 4e étage du Centre Hospitalier de La Malbaie pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation du Centre Hospitalier de La Malbaie, formulaires disponibles au salon ou en ligne au www.fondationchlamalbaie.org. La direction a été confiée aux