GRENIER, Robert



À son domicile, le 18 janvier 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé subitement monsieur Robert Grenier, époux de madame Micheline Dubé. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 25 janvier de 19h à 21h au centre commémoratif, jour des funérailles, la famille vous accueillera directement àà compter de 9h30.L'Inhumation se fera ultérieurement au cimetière Du Fargy. Monsieur Grenier laisse dans le deuil son épouse madame Micheline Dubé; ses enfants: Marie, Christine (Julie Larivière), Pierre, Isabelle et Louis (Isabelle Caya); ses petits-enfants: feu Stéphanie, Vincent, Andréa (Bryce Allen) et Charles; ses arrière-petits- enfants: Noah et Willa; ses frères et sœurs: Rita (feu Lucien Jones), Pierrette (feu Philippe Côté), Ghislaine, Paul (Monique Franc), Maurice, Lise (feu Robert Dion), Charles, Colette (feu Guy Dechene), Germaine (feu Gilles Fillion), Gilles, Fernand, Georges (Pierrette Roy), Denis (Nicole Bérubé) et Jean (Jo-Ann Gaudreau); sa belle-sœur Mariette Daoust (feu André Grenier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubé ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s.