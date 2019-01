LAFONTAINE, Patrick



À son domicile, le 11 janvier 2019, à l'âge de 39 ans, est décédé Patrick Lafontaine, fils de madame Florence Paquet et de feu monsieur Jean Lafontaine. Il demeurait à Lévis. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses frères: Jerry (Nathalie Gagné) et Carl (Chantal Leblond); ses neveux et sa nièce: Joël, Kenny, William et Sara-Maud; ses oncles et tantes: Denise Lafontaine, Alfred Lafontaine, Yolande Paquet (Guy Lachance), Lise Paquet (Fernand Lessard), Ghislaine Paquet (feu Gaétan Lachance, Guérin Lessard), Mariette Paquet, feu Réjean Paquet, Benoit Paquet (Sylvie Larochelle), Lynda Paquet (Gérard Morin), Lili Paquet (Henri Morin), Marcel Paquet, Yves Paquet (Francine Dupuis), Yvan Paquet (Manon Gilbert) et André Paquet (Noëlla Poulin); ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 12h.