LAMOTHE, Micheline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 janvier 2019, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédée madame Micheline Lamothe, fille de feu madame Mary Hayden et de feu monsieur Edouard Lamothe. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Hélène, Lorraine (Michel Bazin), Johanne, Lucie (Marco Lafrance) et Michel; ses petits-enfants : Nathalie, Sandra et Linda Richer, Eric et Nancy Côté, Mélanie Poitras et Sabrina Tanguay, Bianca Thériault, Marie-Michèle et Hugo Poitras; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sa sœur : Edouard Jr (Ginette), Louis (Nancy) et Hélène, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier le personnel des départements d'oncologie et de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.