GIGUÈRE, Candide



Au CHU de Québec - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 janvier 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Candide Mathieu, épouse de feu monsieur Raymond Giguère, fille de feu madame Léa Rancourt et de feu monsieur Henri-Louis Mathieu. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Elle laisse dans le deuil Anne-Renée (Rénato Battisti), Guy (feu Michel Bouchard), Éric, Nathalie (Louis Rioux); ses petits-enfants: Samuel Matteau, Jonathan, Sofia et Fabio Battisti; ses sœurs: Marcelle et Denise, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre son époux, sa fille Josette. La famille tient à remercier tous les intervenants de la maison Vilar et du département des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix ou à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus, Téléphone : 418 525-4385 Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.