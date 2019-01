Et que l’on me serve à boire!

Si les tavernes étaient exclusivement réservées aux hommes (ou presque !) dans les années 1960, aujourd’hui avec la qualité des microbrasseries qui déferlent sur la province, il n’est pas rare de voir autant d’hommes que de femmes en ces lieux sympathiques et animés.

Avec des mélanges de saveurs, de céréales, avec des méthodologies différentes et novatrices, le monde de la bière a bien changé ; bien loin de la bière que buvaient nos grands-pères lors d’un match de lutte de Mad Dog Vachon.

Petit tour d’horizon de savoureuses bières. Tenancier, que l’on me serve à boire !

NEIPA

Photo courtoisie

C’est en 2017, après avoir brassé de manière artisanale chez lui pendant près de dix ans, que Darryl Shelton lança officiellement sur les marchés ses premières bières sous le nom de Bièrerie Shelton.

Fort du succès de sa New England IPA (NEIPA), voilà que l’entreprise a, depuis, commercialisé de nouvelles bières aussi différentes les unes que les autres.

La NEIPA de la Bièrerie Shelton fait actuellement courir les amateurs de bières légères. Avec des arômes de fruits tropicaux, dont l’ananas, le citron et la mangue, elle propose une belle couleur orangée et un large col à la fois mousseux. Alors que dans certaines bières du type NEIPA, il est possible de détecter un goût d’oignon, il faut dire que dans celle-ci, les notes relevées (de l’oignon) se fondent à merveille dans le paysage et s’ajustent parfaitement. Une bonne bière à prendre au soleil... ou dans l’espérance de le revoir bientôt !

BIÈRERIE SHELTON / facebook.com/biererieshelton

WAYAGAMAC

Photo courtoisie

Pour les gens de Trois-Rivières, ce nom est synonyme d’une usine de pâtes et papier. Pour ceux de La Tuque, il s’agit du nom (en algonquin) d’un lac en périphérie de la ville où règnent de majestueux conifères.

Située en Haute-Mauricie, la microbrasserie La Pécheresse roule sa bosse depuis quelques années et ses produits sont maintenant vendus un peu partout.

Cette bière du type Kölsch présente des arômes de pamplemousse, d’abricot et même de conifère tant au nez qu’en bouche. Elle possède une finale plutôt sèche avec une touche d’amertume qui n’est pas sans rappeler le goût des agrumes.

Elle produit également une belle mousse consistante. Un beau produit qui se boit facilement, comme l’indique l’étiquette, à la pêche (ou partout ailleurs !).

MICROBRASSERIE LA PÉCHERESSE / lapecheresse.com

LA VACHE FOLLE-IMPERIAL MILK STOUT

Photo courtoisie

Implantés au cœur de Baie-Saint-Paul depuis plus de vingt ans, les brasseurs charlevoisiens travaillaient sans relâche pour créer de belles bières de type belge.

En janvier 2009, les opérations furent transférées dans de nouvelles installations, permettant d’augmenter la capacité de production afin de mieux répondre à la demande toujours grandissante.

Faite à partir de malt et... de lactose bien dosé, elle présente des arômes torréfiés comme ceux de la réglisse, du café et du chocolat noir. Certains se demanderont pourquoi y mettre du lactose. Cet ingrédient secret lui confère une belle rondeur à la fois costaude et bien équilibrée avec une texture crémeuse.

Avec sa couleur noire opaque et son beau petit col couleur latté, sa finale n’est pas sans rappeler celle des caramels toffee anglais. Une vraie de vraie milk stout à découvrir sans gêne.