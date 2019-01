LESSARD, Renée Blais



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 12 janvier 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Renée Blais, épouse de monsieur Claude Lessard. Née au Bic, le 21 juin 1939, elle était la fille de feu dame Florence Caron et de feu monsieur Richard Blais. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 15 h.Les cendres seront déposées au cimetière du Bic à une date ultérieure. Outre son époux Claude, madame Lessard laisse dans le deuil sa fille Marlène (Jacques Roussel); son petit-fils Philippe-Olivier Roussel; son neveu Denis Martin qu'elle considérait comme son fils; son petit-neveu Francis Martin qu'elle considérait comme son petit-fils; tous les membres de la famille Lessard; ses ami(e)s précieux: Giocondo Giraudo (Socorro Santos), Élizabeth Bélanger (Jean Gosselin) ainsi que plusieurs cousins, cousines et autres ami(e)s. Renée était également la sœur de feu Louisette (feu Louis-Georges Martin), feu Régina. La famille remercie tout le personnel des soins intensifs module A de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour le professionnalisme, l'empathie et les bons soins prodigués avec respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de