THERRIEN, André



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 janvier 2019, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédé monsieur André Therrien, époux de dame Suzanne Verreault, fils de feu Pierre Therrien et de feu dame Rose Anna Dion. Natif de St-Nérée de Bellechasse, il demeurait à Château-Richer. La famille recevra les condoléances au salon de lale vendredi le 25 janvier 2019 de 19h à 22h et samedi le 26 janvier de 9h à 10h15.sous la direction de la Coopérative Funéraire Château-Richer. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne, ses enfants : Luc (Sylvie Gravel), Lucie (Richard Emond), Linda (Michel Robitaille), Claudine (Serge Caron) et Marc (Nancy Lemoine) ; ses petits-enfants : Mélanie Emond (Roger Deschênes), Nancy Emond (Pierre-Luc Lavoie), Anne-Marie Therrien (Jean-Simon Roy), Marie-Eve Lemelin Therrien (Frédéric Gagnon), Myriam Caron, Alexandre Caron, Samuel Therrien et Vincent Therrien ; ses arrière-petits-enfants : Marie Lou Emond, Alexis Lavoie et Noémie Lavoie ; ses frères et sœurs : feu Armand Therrien (feu Gertrude Morin), feu Henri Therrien (Madeleine Lessard), feu Rosaire Therrien (feu Rolande Auger) et Claudette Therrien (Jacques Letellier) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Madeleine Paré (feu Léo Gravel), Jeannette Verreault (feu Jean-Guy Vézina), feu Raymond Verreault (Gisèle Vézina), Marcel Verreault (Henriette Couture) et feu Joseph Warrens Verreault ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, nombreux ami(e)s et ses frères Chevaliers de Colomb. Il a été Grand Chevalier du Conseil 9797 de Château-Richer, Député District du district 84, ainsi que marguillier. Compenser l'envoi de fleurs par un don à l'organisme de votre choix.